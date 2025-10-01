Seznam společností
Imply
Imply Manažer softwarového inženýrství Platy v San Francisco Bay Area

Průměrná celková kompenzace Manažer softwarového inženýrství in San Francisco Bay Area ve společnosti Imply se pohybuje od $344K do $502K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Imply. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025

Průměrná celková kompenzace

$395K - $451K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$344K$395K$451K$502K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Imply podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

