Imply
Imply Softwarový inženýr Platy

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in United States ve společnosti Imply činí celkem $235K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Imply. Naposledy aktualizováno: 11/2/2025

Mediánový balíček
company icon
Imply
Software Engineer
hidden
Celkem za rok
$235K
Pozice
Staff
Základní
$235K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky ve společnosti
0-1 Roky
Roky zkušeností
11+ Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Imply?
Nejnovější příspěvky platů
Platy stážistů

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Imply podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Imply in United States představuje roční celkovou odměnu $371,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Imply pro pozici Softwarový inženýr in United States je $263,000.

