Imply
Imply Prodej Platy

Průměrná celková kompenzace Prodej in United States ve společnosti Imply se pohybuje od $170K do $242K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Imply. Naposledy aktualizováno: 11/2/2025

Průměrná celková kompenzace

$193K - $229K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$170K$193K$229K$242K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Don't get lowballed

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Imply podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Prodej ve společnosti Imply in United States představuje roční celkovou odměnu $241,500. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Imply pro pozici Prodej in United States je $170,100.

