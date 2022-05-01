Seznam společností
Imperva
Imperva Platy

Platy ve společnosti Imperva se pohybují od $64,000 celkové roční kompenzace pro pozici Analytik kybernetické bezpečnosti na dolním konci až po $217,080 pro pozici Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Imperva. Naposledy aktualizováno: 9/13/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $117K
Zákaznické služby
$161K
Marketingové operace
$189K

Produktový designér
$141K
Produktový manažer
$217K
Obchodní inženýr
$209K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$64K
Manažer softwarového inženýrství
$135K
Architekt řešení
$132K
Časté dotazy

The highest paying role reported at Imperva is Produktový manažer at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $217,080. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Imperva is $141,158.

Další zdroje