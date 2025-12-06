Seznam společností
ImmoScout24
Průměrná celková kompenzace Obchodní analytik in Germany ve společnosti ImmoScout24 se pohybuje od €52.8K do €72K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti ImmoScout24. Naposledy aktualizováno: 12/6/2025

Průměrná celková kompenzace

$65.1K - $78.7K
Germany
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$60.8K$65.1K$78.7K$83K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u ImmoScout24?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Obchodní analytik ve společnosti ImmoScout24 in Germany představuje roční celkovou odměnu €72,011. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti ImmoScout24 pro pozici Obchodní analytik in Germany je €52,767.

