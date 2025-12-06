Seznam společností
IMMO Capital
IMMO Capital Softwarový inženýr Platy

Průměrná celková kompenzace Softwarový inženýr in India ve společnosti IMMO Capital se pohybuje od ₹3.06M do ₹4.37M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti IMMO Capital. Naposledy aktualizováno: 12/6/2025

Průměrná celková kompenzace

$40K - $46.8K
India
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$34.9K$40K$46.8K$49.7K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u IMMO Capital?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti IMMO Capital in India představuje roční celkovou odměnu ₹4,370,264. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti IMMO Capital pro pozici Softwarový inženýr in India je ₹3,062,920.

Další zdroje

