Seznam společností
Immersive Labs
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Immersive Labs Platy

Platy ve společnosti Immersive Labs se pohybují od $55,900 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $106,693 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Immersive Labs. Naposledy aktualizováno: 11/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softwarový inženýr
$55.9K
Manažer softwarového inženýrství
$107K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Immersive Labs je Manažer softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $106,693. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Immersive Labs je $81,297.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Immersive Labs

Související společnosti

  • Apple
  • Intuit
  • LinkedIn
  • Snap
  • Google
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/immersive-labs/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.