Imgur
Imgur Marketing Platy

Průměrná celková kompenzace Marketing in United States ve společnosti Imgur se pohybuje od $110K do $159K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Imgur. Naposledy aktualizováno: 12/6/2025

Průměrná celková kompenzace

$125K - $145K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$110K$125K$145K$159K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Imgur?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Marketing ve společnosti Imgur in United States představuje roční celkovou odměnu $159,460. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Imgur pro pozici Marketing in United States je $109,880.

