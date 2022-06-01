Seznam společností
iMerit Technology
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

iMerit Technology Platy

Platy ve společnosti iMerit Technology se pohybují od $11,651 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $94,525 pro pozici Projektový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti iMerit Technology. Naposledy aktualizováno: 11/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Produktový manažer
$45.7K
Projektový manažer
$94.5K
Softwarový inženýr
$11.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti iMerit Technology je Projektový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $94,525. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti iMerit Technology je $45,685.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro iMerit Technology

Související společnosti

  • Flipkart
  • Lyft
  • DoorDash
  • Roblox
  • SoFi
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/imerit-technology/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.