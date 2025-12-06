Seznam společností
IMC
IMC Manažer softwarového inženýrství Platy

Průměrná celková kompenzace Manažer softwarového inženýrství in United States ve společnosti IMC se pohybuje od $148K do $214K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti IMC. Naposledy aktualizováno: 12/6/2025

Průměrná celková kompenzace

$167K - $194K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$148K$167K$194K$214K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u IMC?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Manažer softwarového inženýrství ve společnosti IMC in United States představuje roční celkovou odměnu $214,200. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti IMC pro pozici Manažer softwarového inženýrství in United States je $147,600.

