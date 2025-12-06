Seznam společností
IMC
IMC Softwarový inženýr Platy

Kompenzace Softwarový inženýr in Netherlands ve společnosti IMC se pohybuje od €146K year pro L1 do €160K year pro L4. Mediánový yearní kompenzační balíček in Netherlands činí celkem €160K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti IMC. Naposledy aktualizováno: 12/6/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L1
(Začátečnická úroveň)
$168K
$129K
$0
$39K
L2
$169K
$119K
$0
$50.1K
L3
$176K
$119K
$0
$57.1K
L4
$185K
$121K
$0
$63.3K
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistů

Jaké jsou kariérní úrovně u IMC?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti IMC in Netherlands představuje roční celkovou odměnu €201,089. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti IMC pro pozici Softwarový inženýr in Netherlands je €152,749.

Další zdroje

