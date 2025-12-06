Seznam společností
IMC
Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti IMC. Naposledy aktualizováno: 12/6/2025

Průměrná celková kompenzace

$43.4K - $49.4K
India
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$37.8K$43.4K$49.4K$55K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u IMC?

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Personalista ve společnosti IMC in India představuje roční celkovou odměnu ₹4,834,780. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti IMC pro pozici Personalista in India je ₹3,318,790.

Další zdroje

