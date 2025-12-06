Seznam společností
IMC
IMC Manažerský konzultant Platy

Průměrná celková kompenzace Manažerský konzultant in Singapore ve společnosti IMC se pohybuje od SGD 51.7K do SGD 73.5K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti IMC. Naposledy aktualizováno: 12/6/2025

Průměrná celková kompenzace

$45.3K - $51.6K
Singapore
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$40K$45.3K$51.6K$56.9K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u IMC?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Manažerský konzultant ve společnosti IMC in Singapore představuje roční celkovou odměnu SGD 73,540. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti IMC pro pozici Manažerský konzultant in Singapore je SGD 51,727.

