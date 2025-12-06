Seznam společností
IMC
IMC Lidské zdroje Platy

Průměrná celková kompenzace Lidské zdroje in Spain ve společnosti IMC se pohybuje od €67.6K do €98.5K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti IMC. Naposledy aktualizováno: 12/6/2025

Průměrná celková kompenzace

$89.5K - $102K
Spain
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$77.9K$89.5K$102K$114K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u IMC?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Lidské zdroje ve společnosti IMC in Spain představuje roční celkovou odměnu €98,547. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti IMC pro pozici Lidské zdroje in Spain je €67,646.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro IMC

Další zdroje

