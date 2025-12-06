Kompenzace Hardwarový inženýr in United States ve společnosti IMC se pohybuje od $243K year pro L1 do $335K year pro L3. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $245K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti IMC. Naposledy aktualizováno: 12/6/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L1
$243K
$175K
$0
$67.5K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$335K
$200K
$0
$135K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/imc/salaries/hardware-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.