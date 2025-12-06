Seznam společností
IMC
  • Platy
  • Hardwarový inženýr

  • Všechny platy Hardwarový inženýr

IMC Hardwarový inženýr Platy

Kompenzace Hardwarový inženýr in United States ve společnosti IMC se pohybuje od $243K year pro L1 do $335K year pro L3. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $245K. Naposledy aktualizováno: 12/6/2025

Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L1
$243K
$175K
$0
$67.5K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$335K
$200K
$0
$135K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Jaké jsou kariérní úrovně u IMC?

Zahrnuté pozice

FPGA inženýr

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Hardwarový inženýr ve společnosti IMC in United States představuje roční celkovou odměnu $650,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti IMC pro pozici Hardwarový inženýr in United States je $245,000.

Další zdroje

