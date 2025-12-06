Kompenzace Datový analytik in United States ve společnosti IMC se pohybuje od $247K year pro L1 do $242K year pro L3. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $200K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti IMC. Naposledy aktualizováno: 12/6/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L1
$247K
$150K
$0
$96.9K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$242K
$208K
$0
$33.3K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
Žádné platy nenalezeny
