Illumio
  • Platy
  • Manažer softwarového inženýrství

  • Všechny platy Manažer softwarového inženýrství

  • San Francisco Bay Area

Illumio Manažer softwarového inženýrství Platy v San Francisco Bay Area

Průměrná celková kompenzace Manažer softwarového inženýrství in San Francisco Bay Area ve společnosti Illumio se pohybuje od $213K do $309K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Illumio.

Průměrná celková kompenzace

$242K - $281K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$213K$242K$281K$309K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

$160K

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Illumio podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

Akojọ oṣu ti o nsan owo giga julọ ti a sọ fun Manažer softwarového inženýrství ni Illumio in San Francisco Bay Area joko ni apapọ isanwo ọdun ti $309,400.
Apapọ isanwo ọdun aringbungbun ti a sọ ni Illumio fun ipa Manažer softwarového inženýrství in San Francisco Bay Area ni $213,200.

