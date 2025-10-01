Seznam společností
Illumio
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

  • San Francisco Bay Area

Illumio Softwarový inženýr Platy v San Francisco Bay Area

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in San Francisco Bay Area ve společnosti Illumio činí celkem $203K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Illumio. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025

Mediánový balíček
company icon
Illumio
Machine Learning Engineer
Sunnyvale, CA
Celkem za rok
$203K
Pozice
L2
Základní
$170K
Stock (/yr)
$18K
Bonus
$15K
Roky ve společnosti
1 Rok
Roky zkušeností
4 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Illumio?

$160K

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Platy stážistů

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Illumio podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

The highest paying salary package reported for a Softwarový inženýr at Illumio in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $283,500. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Illumio for the Softwarový inženýr role in San Francisco Bay Area is $210,000.

