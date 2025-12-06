Seznam společností
Illumina
Kompenzace Technický programový manažer in United States ve společnosti Illumina se pohybuje od $178K year pro P3 do $195K year pro P6. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $170K.

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
P1
Entry TPM
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
Intermediate TPM
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
Senior TPM
$178K
$144K
$25K
$9K
P4
Staff TPM
$ --
$ --
$ --
$ --
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Illumina podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Technický programový manažer ve společnosti Illumina in United States představuje roční celkovou odměnu $225,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Illumina pro pozici Technický programový manažer in United States je $186,500.

