Kompenzace Personalista in United States ve společnosti Illumina činí $95K year pro P3. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Illumina. Naposledy aktualizováno: 12/6/2025

Průměrná celková kompenzace

$87.4K - $102K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$80.8K$87.4K$102K$113K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
Průměr Odměny podle Úroveň
Přidat komp.Porovnat úrovně
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$95K
$85K
$5K
$5K
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Zobrazit 4 Další úrovně
Přidat komp.Porovnat úrovně

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Illumina podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Personalista ve společnosti Illumina in United States představuje roční celkovou odměnu $113,050. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Illumina pro pozici Personalista in United States je $80,750.

Další zdroje

