Seznam společností
Illumina
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Hardwarový inženýr

  • Všechny platy Hardwarový inženýr

Illumina Hardwarový inženýr Platy

Kompenzace Hardwarový inženýr in United States ve společnosti Illumina se pohybuje od $190K year pro P4 do $240K year pro P5. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $184K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Illumina. Naposledy aktualizováno: 12/6/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Přidat komp.Porovnat úrovně
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
P1
Entry Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
Intermediate Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
Senior Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
Staff Hardware Engineer
$190K
$149K
$27K
$14.5K
Zobrazit 4 Další úrovně
Přidat komp.Porovnat úrovně
Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Illumina podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)



Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Hardwarový inženýr nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Hardwarový inženýr ve společnosti Illumina in United States představuje roční celkovou odměnu $239,750. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Illumina pro pozici Hardwarový inženýr in United States je $183,700.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Illumina

Související společnosti

  • HPE
  • ADP
  • Fiserv
  • Danaher
  • Fortive
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/illumina/salaries/hardware-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.