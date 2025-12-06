Seznam společností
Illumina
  • Platy
  • Datový analytik

  • Všechny platy Datový analytik

Illumina Datový analytik Platy

Mediánový kompenzační balíček Datový analytik in United States ve společnosti Illumina činí celkem $135K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Illumina. Naposledy aktualizováno: 12/6/2025

Mediánový balíček
company icon
Illumina
Data Analyst
San Diego, CA
Celkem za rok
$135K
Pozice
P03
Základní
$115K
Stock (/yr)
$20K
Bonus
$0
Roky ve společnosti
3 Roky
Roky zkušeností
7 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Illumina?
Nejnovější příspěvky platů
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Illumina podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Datový analytik ve společnosti Illumina in United States představuje roční celkovou odměnu $145,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Illumina pro pozici Datový analytik in United States je $132,000.

