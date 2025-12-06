Seznam společností
Illumina
Illumina Obchodní rozvoj Platy

Průměrná celková kompenzace Obchodní rozvoj in United States ve společnosti Illumina se pohybuje od $218K do $298K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Illumina. Naposledy aktualizováno: 12/6/2025

Průměrná celková kompenzace

$236K - $280K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$218K$236K$280K$298K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Illumina podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Obchodní rozvoj ve společnosti Illumina in United States představuje roční celkovou odměnu $297,850. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Illumina pro pozici Obchodní rozvoj in United States je $217,560.

Další zdroje

