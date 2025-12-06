Kompenzace Biomedicínský inženýr in United States ve společnosti Illumina se pohybuje od $96.9K year pro P2 do $181K year pro P4. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $105K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Illumina. Naposledy aktualizováno: 12/6/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$96.9K
$91.3K
$3.2K
$2.5K
P3
$158K
$126K
$25.6K
$6.6K
P4
$181K
$140K
$35K
$5.8K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Illumina podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)
