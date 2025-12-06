Seznam společností
Illinois State University
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Administrativní asistent

  • Všechny platy Administrativní asistent

Illinois State University Administrativní asistent Platy

Průměrná celková kompenzace Administrativní asistent in United States ve společnosti Illinois State University se pohybuje od $35K do $49.9K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Illinois State University. Naposledy aktualizováno: 12/6/2025

Průměrná celková kompenzace

$40.1K - $46.9K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$35K$40.1K$46.9K$49.9K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Potřebujeme již jen 3 dalších Administrativní asistent příspěvků v Illinois State University k odemknutí!

Pozvi své přátele a komunitu, aby anonymně přidali své platy za méně než 60 sekund. Více dat znamená lepší poznatky pro uchazeče o zaměstnání jako jsi ty a pro naši komunitu!

💰 Zobrazit vše Platy

💪 Přispět Tvůj plat


Přispět
Jaké jsou kariérní úrovně u Illinois State University?

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Administrativní asistent nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Administrativní asistent ve společnosti Illinois State University in United States představuje roční celkovou odměnu $49,913. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Illinois State University pro pozici Administrativní asistent in United States je $34,982.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Illinois State University

Související společnosti

  • Databricks
  • Amazon
  • Dropbox
  • Tesla
  • Square
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/illinois-state-university/salaries/administrative-assistant.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.