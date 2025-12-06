Seznam společností
IHS Markit
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Personalista

  • Všechny platy Personalista

IHS Markit Personalista Platy

Průměrná celková kompenzace Personalista in Malaysia ve společnosti IHS Markit se pohybuje od MYR 47.4K do MYR 64.7K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti IHS Markit. Naposledy aktualizováno: 12/6/2025

Průměrná celková kompenzace

$12.2K - $14.7K
Malaysia
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$11.4K$12.2K$14.7K$15.5K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Potřebujeme již jen 3 dalších Personalista příspěvků v IHS Markit k odemknutí!

Pozvi své přátele a komunitu, aby anonymně přidali své platy za méně než 60 sekund. Více dat znamená lepší poznatky pro uchazeče o zaměstnání jako jsi ty a pro naši komunitu!

💰 Zobrazit vše Platy

💪 Přispět Tvůj plat


Přispět
Jaké jsou kariérní úrovně u IHS Markit?

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Personalista nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Personalista ve společnosti IHS Markit in Malaysia představuje roční celkovou odměnu MYR 64,660. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti IHS Markit pro pozici Personalista in Malaysia je MYR 47,380.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro IHS Markit

Související společnosti

  • Leidos
  • EQ
  • AVEVA
  • EPAM Systems
  • Cognizant
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ihs-markit/salaries/recruiter.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.