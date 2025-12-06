Seznam společností
IHS Markit
IHS Markit Datový analytik Platy

Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti IHS Markit. Naposledy aktualizováno: 12/6/2025

Průměrná celková kompenzace

$99.2K - $113K
Canada
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$86.4K$99.2K$113K$126K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u IHS Markit?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Datový analytik ve společnosti IHS Markit in Canada představuje roční celkovou odměnu CA$173,110. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti IHS Markit pro pozici Datový analytik in Canada je CA$118,830.

Další zdroje

