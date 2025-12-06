Seznam společností
iHerb
iHerb Produktový manažer Platy

Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti iHerb. Naposledy aktualizováno: 12/6/2025

Průměrná celková kompenzace

$52K - $61.6K
China
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$45.8K$52K$61.6K$65K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u iHerb?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Produktový manažer ve společnosti iHerb in China představuje roční celkovou odměnu CN¥463,094. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti iHerb pro pozici Produktový manažer in China je CN¥326,179.

