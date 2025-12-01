Seznam společností
IGM Financial
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Architekt řešení

  • Všechny platy Architekt řešení

IGM Financial Architekt řešení Platy

Průměrná celková kompenzace Architekt řešení in Canada ve společnosti IGM Financial se pohybuje od CA$43K do CA$61.4K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti IGM Financial. Naposledy aktualizováno: 12/1/2025

Průměrná celková kompenzace

$35.6K - $41.7K
Canada
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$31.1K$35.6K$41.7K$44.3K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Potřebujeme již jen 3 dalších Architekt řešení příspěvků v IGM Financial k odemknutí!

Pozvi své přátele a komunitu, aby anonymně přidali své platy za méně než 60 sekund. Více dat znamená lepší poznatky pro uchazeče o zaměstnání jako jsi ty a pro naši komunitu!

💰 Zobrazit vše Platy

💪 Přispět Tvůj plat


Přispět
Jaké jsou kariérní úrovně u IGM Financial?

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Architekt řešení nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Architekt řešení ve společnosti IGM Financial in Canada představuje roční celkovou odměnu CA$61,400. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti IGM Financial pro pozici Architekt řešení in Canada je CA$43,033.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro IGM Financial

Související společnosti

  • Apple
  • Coinbase
  • Microsoft
  • Lyft
  • Pinterest
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/igm-financial/salaries/solution-architect.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.