IGM Financial
IGM Financial Korporátní rozvoj Platy

Průměrná celková kompenzace Korporátní rozvoj ve společnosti IGM Financial se pohybuje od CA$162K do CA$221K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti IGM Financial. Naposledy aktualizováno: 12/1/2025

Průměrná celková kompenzace

$126K - $150K
Canada
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$117K$126K$150K$160K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Korporátní rozvoj ve společnosti IGM Financial představuje roční celkovou odměnu CA$221,138. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti IGM Financial pro pozici Korporátní rozvoj je CA$161,527.

