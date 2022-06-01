Seznam společností
IDEX Platy

Platy ve společnosti IDEX se pohybují od $54,707 celkové roční kompenzace pro pozici Strojní inženýr na dolním konci až po $332,000 pro pozici Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti IDEX. Naposledy aktualizováno: 11/24/2025

Produktový manažer
Median $332K
Lidské zdroje
$120K
Strojní inženýr
$54.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

67 30
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti IDEX je Produktový manažer s roční celkovou odměnou $332,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti IDEX je $119,749.

