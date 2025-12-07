Seznam společností
ideaForge
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

ideaForge Softwarový inženýr Platy

Průměrná celková kompenzace Softwarový inženýr in India ve společnosti ideaForge se pohybuje od ₹1.3M do ₹1.88M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti ideaForge. Naposledy aktualizováno: 12/7/2025

Průměrná celková kompenzace

$16.7K - $19.4K
India
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$14.8K$16.7K$19.4K$21.4K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Potřebujeme již jen 2 dalších Softwarový inženýr příspěvků v ideaForge k odemknutí!

Pozvi své přátele a komunitu, aby anonymně přidali své platy za méně než 60 sekund. Více dat znamená lepší poznatky pro uchazeče o zaměstnání jako jsi ty a pro naši komunitu!

💰 Zobrazit vše Platy

💪 Přispět Tvůj plat


Přispět
Jaké jsou kariérní úrovně u ideaForge?

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Softwarový inženýr nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti ideaForge in India představuje roční celkovou odměnu ₹1,882,659. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti ideaForge pro pozici Softwarový inženýr in India je ₹1,297,295.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro ideaForge

Související společnosti

  • Snap
  • Square
  • Apple
  • Airbnb
  • Databricks
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ideaforge/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.