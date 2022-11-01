Seznam společností
ICONMA
ICONMA Platy

Platy ve společnosti ICONMA se pohybují od $80,621 celkové roční kompenzace pro pozici Projektový manažer na dolním konci až po $157,080 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti ICONMA. Naposledy aktualizováno: 10/17/2025

Produktový manažer
$83.6K
Projektový manažer
$80.6K
Prodej
$153K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Softwarový inženýr
$157K
UX výzkumník
$129K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti ICONMA je Softwarový inženýr at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $157,080. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti ICONMA je $129,350.

