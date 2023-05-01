Seznam společností
ICON Platy

Platy ve společnosti ICON se pohybují od $94,097 celkové roční kompenzace pro pozici Projektový manažer na dolním konci až po $173,400 pro pozici Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti ICON. Naposledy aktualizováno: 10/17/2025

Řídicí inženýr
$136K
Datový vědec
$119K
Strojní inženýr
$129K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Produktový designér
$119K
Produktový manažer
$173K
Projektový manažer
$94.1K
Softwarový inženýr
$114K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti ICON je Produktový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $173,400. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti ICON je $119,400.

