iCIMS Platy

Platy ve společnosti iCIMS se pohybují od $79,600 celkové roční kompenzace pro pozici Personalista na dolním konci až po $178,000 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti iCIMS. Naposledy aktualizováno: 10/17/2025

Softwarový inženýr
Software Engineer $106K
Senior Software Engineer $125K
Principal Software Engineer $178K

Full-Stack softwarový inženýr

Produktový designér
Median $110K
Manažer softwarového inženýrství
Median $160K

Datový vědec
$102K
Produktový manažer
$130K
Personalista
$79.6K
Technický programový manažer
$153K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti iCIMS je Softwarový inženýr at the Principal Software Engineer level s roční celkovou odměnou $178,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti iCIMS je $124,950.

Další zdroje