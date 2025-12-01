Seznam společností
Icertis
Icertis Marketing Platy

Průměrná celková kompenzace Marketing in India ve společnosti Icertis se pohybuje od $30.9K do $43.9K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Icertis. Naposledy aktualizováno: 12/1/2025

Průměrná celková kompenzace

$35K - $39.8K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$30.9K$35K$39.8K$43.9K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
Options

Ve společnosti Icertis podléhají Options 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Marketing ve společnosti Icertis in India představuje roční celkovou odměnu $43,913. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Icertis pro pozici Marketing in India je $30,888.

