Hyphen
Průměrná celková kompenzace Programový manažer in United States ve společnosti Hyphen se pohybuje od $130K do $184K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Hyphen. Naposledy aktualizováno: 12/7/2025

Průměrná celková kompenzace

$147K - $174K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$130K$147K$174K$184K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Programový manažer ve společnosti Hyphen in United States představuje roční celkovou odměnu $184,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Hyphen pro pozici Programový manažer in United States je $129,600.

