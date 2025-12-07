Seznam společností
HypeAuditor
HypeAuditor Produktový designér Platy

Průměrná celková kompenzace Produktový designér in Serbia ve společnosti HypeAuditor se pohybuje od $36.6K do $50.1K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti HypeAuditor. Naposledy aktualizováno: 12/7/2025

Průměrná celková kompenzace

$39.7K - $47.1K
Serbia
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$36.6K$39.7K$47.1K$50.1K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u HypeAuditor?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Produktový designér ve společnosti HypeAuditor in Serbia představuje roční celkovou odměnu $50,111. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti HypeAuditor pro pozici Produktový designér in Serbia je $36,603.

Další zdroje

