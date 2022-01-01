Seznam společností
Huntington National Bank
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Huntington National Bank Platy

Platy ve společnosti Huntington National Bank se pohybují od $64,675 celkové roční kompenzace pro pozici Datový analytik na dolním konci až po $200,400 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Huntington National Bank. Naposledy aktualizováno: 9/4/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Softwarový inženýr
Median $91.5K

Backend softwarový inženýr

Datový vědec
Median $105K
Produktový designér
Median $138K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
IT specialista
Median $128K
Manažer softwarového inženýrství
Median $200K
Obchodní analytik
$89.6K
Datový analytik
$64.7K
Finanční analytik
$88.6K
Manažerský konzultant
$129K
Produktový manažer
$137K
Projektový manažer
$73K
Prodej
$194K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$166K
Architekt řešení
$139K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Huntington National Bank je Manažer softwarového inženýrství s roční celkovou odměnou $200,400. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Huntington National Bank je $128,183.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Huntington National Bank

Související společnosti

  • JPMorgan Chase
  • Bank of America
  • Comerica
  • BOK Financial
  • First Financial Bank
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje