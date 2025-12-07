Seznam společností
Humi
Humi Projektový manažer Platy

Průměrná celková kompenzace Projektový manažer in Canada ve společnosti Humi se pohybuje od CA$185K do CA$258K year.

Průměrná celková kompenzace

$144K - $170K
Canada
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$134K$144K$170K$187K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Humi?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Projektový manažer ve společnosti Humi in Canada představuje roční celkovou odměnu CA$257,587. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Humi pro pozici Projektový manažer in Canada je CA$184,934.

Další zdroje

