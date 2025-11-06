Seznam společností
HT Media
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

  • Greater Delhi Area

HT Media Softwarový inženýr Platy v Greater Delhi Area

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Greater Delhi Area ve společnosti HT Media činí celkem ₹2.15M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti HT Media. Naposledy aktualizováno: 11/6/2025

Mediánový balíček
HT Media
Software Engineer
New Delhi, DL, India
Celkem za rok
₹2.15M
Pozice
SDEII
Základní
₹2.15M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Roky ve společnosti
0 Roky
Roky zkušeností
3 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u HT Media?
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Platy stážistů

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti HT Media in Greater Delhi Area představuje roční celkovou odměnu ₹2,368,143. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti HT Media pro pozici Softwarový inženýr in Greater Delhi Area je ₹1,947,823.

Další zdroje