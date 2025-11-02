Seznam společností
Hotel Engine
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

Hotel Engine Softwarový inženýr Platy

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Brazil ve společnosti Hotel Engine činí celkem R$552K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Hotel Engine. Naposledy aktualizováno: 11/2/2025

Mediánový balíček
company icon
Hotel Engine
Data Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Celkem za rok
R$552K
Pozice
L3
Základní
R$552K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$0
Roky ve společnosti
1 Rok
Roky zkušeností
7 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Hotel Engine?
Block logo
+R$320K
Robinhood logo
+R$491K
Stripe logo
+R$110K
Datadog logo
+R$193K
Verily logo
+R$121K
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistů

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Hotel Engine in Brazil představuje roční celkovou odměnu R$623,308. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Hotel Engine pro pozici Softwarový inženýr in Brazil je R$551,600.

Další zdroje