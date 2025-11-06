Seznam společností
Hitachi Rail Sts
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

  • Pittsburgh Area

Hitachi Rail Sts Softwarový inženýr Platy v Pittsburgh Area

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Pittsburgh Area ve společnosti Hitachi Rail Sts činí celkem $100K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Hitachi Rail Sts. Naposledy aktualizováno: 11/6/2025

Mediánový balíček
company icon
Hitachi Rail Sts
Software Engineer
Pittsburgh, PA
Celkem za rok
$100K
Pozice
Senior
Základní
$100K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky ve společnosti
4 Roky
Roky zkušeností
8 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Hitachi Rail Sts?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa
Platy stážistů

Přispět

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Softwarový inženýr nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Hitachi Rail Sts in Pittsburgh Area představuje roční celkovou odměnu $155,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Hitachi Rail Sts pro pozici Softwarový inženýr in Pittsburgh Area je $100,300.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Hitachi Rail Sts

Související společnosti

  • Spotify
  • Coinbase
  • Airbnb
  • Google
  • Lyft
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje