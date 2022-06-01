Seznam společností
HireVue
HireVue Platy

Platy ve společnosti HireVue se pohybují od $57,710 celkové roční kompenzace pro pozici Prodej na dolním konci až po $175,120 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti HireVue. Naposledy aktualizováno: 9/5/2025

$160K

Datový vědec
$160K
Marketingové operace
$90.5K
Prodej
$57.7K

Softwarový inženýr
$175K
Časté dotazy

The highest paying role reported at HireVue is Softwarový inženýr at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $175,120. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at HireVue is $125,373.

