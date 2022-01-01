Seznam společností
Hired
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Hired Platy

Platy ve společnosti Hired se pohybují od $115,575 celkové roční kompenzace pro pozici Datový analytik na dolním konci až po $447,750 pro pozici Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Hired. Naposledy aktualizováno: 9/5/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Marketing
Median $139K
Softwarový inženýr
Median $170K
Datový analytik
$116K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Manažer datové vědy
$201K
Datový vědec
$172K
Produktový manažer
$448K
Prodej
$149K
Manažer softwarového inženýrství
$201K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

The highest paying role reported at Hired is Produktový manažer at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $447,750. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Hired is $171,240.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Hired

Související společnosti

  • Yapstone
  • Pluralsight
  • Sana
  • BlueVine
  • Metromile
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje