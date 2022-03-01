Seznam společností
Hipcamp
Hipcamp Platy

Platy ve společnosti Hipcamp se pohybují od $168,504 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový designér na dolním konci až po $907,515 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Hipcamp. Naposledy aktualizováno: 9/5/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $170K
Obchodní analytik
$177K
Datový vědec
$175K

Lidské zdroje
$366K
Produktový designér
$169K
Produktový manažer
$212K
Manažer softwarového inženýrství
$908K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Hipcamp je Manažer softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $907,515. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Hipcamp je $176,880.

