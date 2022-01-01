Seznam společností
Hinge Health Platy

Platy ve společnosti Hinge Health se pohybují od $48,540 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový designér na dolním konci až po $353,225 pro pozici Manažer produktového designu na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Hinge Health. Naposledy aktualizováno: 9/5/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $175K

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Manažer softwarového inženýrství
Median $240K
Produktový manažer
Median $232K

Obchodní operace
$142K
Manažer obchodních operací
$147K
Obchodní analytik
$124K
Korporátní rozvoj
$271K
Datový analytik
$133K
Datový vědec
$271K
Finanční analytik
$234K
Průmyslový designér
$261K
IT specialista
$75K
Marketing
$118K
Marketingové operace
$158K
Produktový designér
$48.5K
Manažer produktového designu
$353K
Projektový manažer
$116K
UX výzkumník
$207K
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Hinge Health podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Hinge Health je Manažer produktového designu at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $353,225. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Hinge Health je $166,550.

