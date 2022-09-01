Adresář Společností
Hightouch

Hightouch Platy

Rozsah platů Hightouch se pohybuje od $176,400 v celkové kompenzaci ročně pro Vedoucí datové vědy na spodním konci do $306,000 pro Prodej na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Hightouch. Naposledy aktualizováno: 8/20/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $190K
Vedoucí datové vědy
$176K
Prodej
$306K

Obchodní inženýr
$229K
Plán Nabývání Práv

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

U společnosti Hightouch podléhají Akciové/kapitálové granty 4-letému plánu nabývání práv:

  • 25% nabývá se v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá se v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá se v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá se v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

10 years post-termination exercise window.

FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Hightouch je Prodej at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $306,000. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Hightouch je $209,733.

