Highspot
Highspot Prodej Platy

Mediánový kompenzační balíček Prodej in United States ve společnosti Highspot činí celkem $85K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Highspot.

Mediánový balíček
company icon
Highspot
ADR
Seattle, WA
Celkem za rok
$55K
Pozice
-
Základní
$55K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky ve společnosti
2 Roky
Roky zkušeností
2 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Highspot?
Nejnovější příspěvky platů
25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
Options

Ve společnosti Highspot podléhají Options 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Prodej ve společnosti Highspot in United States představuje roční celkovou odměnu $150,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Highspot pro pozici Prodej in United States je $55,000.

