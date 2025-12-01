Seznam společností
Highspot
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Operace příjmů

  • Všechny platy Operace příjmů

Highspot Operace příjmů Platy

Průměrná celková kompenzace Operace příjmů ve společnosti Highspot se pohybuje od $158K do $224K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Highspot. Naposledy aktualizováno: 12/1/2025

Průměrná celková kompenzace

$179K - $213K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$158K$179K$213K$224K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Potřebujeme již jen 3 dalších Operace příjmů příspěvků v Highspot k odemknutí!

Pozvi své přátele a komunitu, aby anonymně přidali své platy za méně než 60 sekund. Více dat znamená lepší poznatky pro uchazeče o zaměstnání jako jsi ty a pro naši komunitu!

💰 Zobrazit vše Platy

💪 Přispět Tvůj plat


Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
Options

Ve společnosti Highspot podléhají Options 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
Options

Ve společnosti Highspot podléhají Options 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Operace příjmů nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Operace příjmů ve společnosti Highspot představuje roční celkovou odměnu $224,250. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Highspot pro pozici Operace příjmů je $157,950.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Highspot

Související společnosti

  • Pluralsight
  • Circadence
  • BlueVine
  • Kareo
  • Pantheon
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/highspot/salaries/revops.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.